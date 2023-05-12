مسؤولون مصريون يتدخلون والحاخام الإسرائيلي إدلشتاين يوضح ماقاله فعلا عن العرب وخاصة مصر

رصدت وسائل إعلام إسرائيلية، الهجوم الكبير الذي تعرض له الحاخام اليهودي غيرشون إدلشتاين، زعيم الطائفة الأرثوذكسية الليتوانية في إسرائيل بعد تصريحاته عن كراهية مصر والعرب.

הרב גרשון אדלשטיין, מנהיג הציבור הליטאי חרדי, מעורר זעם במצרים בעקבות הצהרות שיוחסו לו בשעות האחרונות ברשתות החברתיות הערביות, לפיהן מצרים עומדת בראש האומות ששונאות את היהודים ויש לשים קץ לכל אויבי ישראל, דברים שהוצאו מהקשרם. בבית הרב הוציאו הבהרה בערבית ובאנגלית @AkivaWeiszpic.twitter.com/2l5FexTrpy — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) May 11, 2023

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ونفى الحاخام الإسرائيلي، زعيم الطائفة الأرثوذكسية الليتوانية، غيرشون إدلشتاين، أن يكون هاجم مصر، أو أن يكون وصفهم بأنهم أكثر من يكره اليهود في المنطقة.

وبعد انتشار أخبار على مواقع ومنصات تواصل اجتماعي عربية، حول تصريحات لإدلشتاين، قال فيها إن الجميع من حول إسرائيل يكرهون اليهود، وعلى رأسهم المصريون، أصدر الحاخام توضيحا، قال فيه إن وسائل إعلام عربية نقلت تصريحاته، وتلاعبت بها، لكي تصبح كأنه يهاجم المصريين.

وجاء في الخبر المتناقل، بأن إدلشتاين قال: "في أرض إسرائيل، نحن محاطون بالأعداء من جميع الجهات، من هنا وهناك، كل الأمم حولنا تكرهنا، وعلى رأسهم مصر، نحن نحتاج لمعجزة إلهية للتخلص منهم".

وقال: "واجب على من يتعلمون التوراة إنقاذ إسرائيل".

من جانبه، نشر موقع "جويش برس" الكلام الذي قاله إدلشتاين البالغ من العمر 100 عام، وجاء فيه: "حتى في أرض إسرائيل، نحن محاطون بالأعداء من جميع الجهات، من جانب البحر، وهنا وهنا، وهنا، في كل مكان، كل الأمم تكرهنا، مصر بالتأكيد لا" (...)".

ونشر الموقع مقطعا من كلام إدلشتاين مع النص باللغة العبرية أسفل منه، نافيا أن يكون هاجم المصريين.

ولم ينف البيان بأن غولدشتاين قال إن جيران إسرائيل يكرهونها، واكتفى بتوضيح ما يتعلق بمصر.

وقال موقع "ماكور راشون" الناطق باسم اليهود الأرثوذكس المتشددين، إن كل مصر توجهت أنظارها إلى منزل رئيس الطائفة الليتوانية اليهودية في إسرائيل بعد خطبة ألقاها في إحدى دروسه اليدينة بمدرسة يهودية والذي قال فيه: "الآن هناك تهديدات رهيبة من العرب، إنهم يوجهون لليهود تهديدات كبيرة، والمصريين أكثر الشعوب كراهية لليهود".

وادعى الموقع أن كلمات الحاخام أخرجت من سياقها تجاه المصريين، مما جعل بيت الحاخام يصدر بيان بإيضاحات باللغتين العربية والإنجليزية، قائلا إن ما قيل لم يتم فهمه بشكل صحيح.

وأصدر بيت ماران روش يشيفا غيرشون إدلشتين رسالة توضيحية باللغة العربية بعد العاصفة في مصر: "لقد شوه الكلمات الأصلية للحاخام الذي أشار إلى أن مصر في علاقات سلمية مع إسرائيل. من العار ان يكون هناك من يستخدم كلام الحاخام للتحريض والكذب".

وجاء في بيان الحاخام: "بعد كلمة لرئيس المعهد الديني اليهودي، تم ترجمتها ونشرها بوسائل إعلام مصرية، أثير الغضب في صفوف المصريين إثر تلك التصريحات التي نُسبت إليه في الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي العربية ، والتي جاء فيها أن مصر على رأس الدول التي تكره اليهود، وأنه يجب وضع حد لأعداء إسرائيل، ولذلك ننوه أنه تم إخراج الأشياء من سياقها، وأصدرنا الإيضاحات من منزل الحاخام باللغتين العربية والإنجليزية".

وكشف الموقع أن مسؤولين مصريين طلبوا من تل أبيب إصدار توضيحات حول هذه التصريحات العدائية مما جعل بيت الحاخام يصدر إيضحا بهذا الشأن باللغتين العربية والإنجليزية.

وفي السياق نفسه، قار روي كياس، المحلل الإسرائيلي والكاتب الصحفي بصحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، في تدوينة له على حسابه بموقع "تويتر" إن الحاخام جيرشون إدلشتاين، زعيم الطائفة الأرثوذكسية الليتوانية، أثار غضبا حادا في مصر بعد تصريحات نسبت إليه في الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي العربية ، والتي جاء فيها أن مصر على رأس الدول التي تكره اليهود وأنها على رأس كل أعداء إسرائيل، زاعما أيضا أنه تم فهم تصريحات الحاخام بصورة مختلفة من سياقها.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية