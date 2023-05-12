"الآلية الثلاثية" تعلق على "إعلان جدة"

أعربت الآلية الثلاثية، الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيغاد"، عن ترحيبها بالاتفاق المبدئي المعني بحماية المدنيين في السودان.

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وجاء في بيان صحفي للآلية الثلاثية، مساء الخميس، أنها ترحب بتوقيع إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان من قبل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع اليوم في جدة بالمملكة العربية السعودية.

معتبرة أن هذه خطوة أولى ومهمة نحو التخفيف من المعاناة الإنسانية وحماية حياة وكرامة المدنيين في السودان.

وحثت الآلية الثلاثية أطراف الصراع على"بذل كل جهد وعلى الفور لترجمة هذه الالتزامات إلى عمل ملموس على أرض الواقع. وتحقيقا لهذه الغاية، يجب على الأطراف إعطاء تعليمات واضحة لا لبس فيها إلى الرتب الدنيا للتقيد بإعلان الالتزام بحماية المدنيين وتسهيل المرور الآمن للمساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية، وانسحاب القوات من المستشفيات والعيادات، والدفن اللائق المحترم للموتى".

وبحسب الاتفاق المبدئي الأولي الموقع بين طرفي الصراع المسلح في السودان القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية، يتعهد الطرفان بالامتناع عن أي هجمات قد تلحق الضرر بالسكان المدنيين.

كما يلتزم طرفا الصراع باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، ويلتزمان بالسماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق الأعمال القتالية والمناطق المحاصرة، والالتزام بحماية العاملين في القطاع الصحي والمؤسسات العامة في السودان.

ويعتبر هذا الاتفاق هو الأول بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ بداية النزاع في 15 أبريل المنصرم.

المصدر: سبوتنيك