"شهداء الأقصى" تعلن استهدافها الجيش الإسرائيلي في معسكر دوتان والبرج العسكري

أعلنت كتائب "شهداء الأقصى" استهدافها جنود الجيش الإسرائيلي في معسكر دوتان والبرج العسكري.

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ونشرت الكتائب فيديو قالت إنه يوثق الاستهداف الذي تم "ردا علي مجزرة غزة الحبيبة"، حيث قالت إن مقاتليها استهدفوا "جيش الاحتلال في معسكر دوتان" الموجود في مدينة جنين بشمال الضفة الغربية، و"البرج العسكري في تمام الساعة 12:40 صباح الجمعة". موكدة على أن "غزة ليست وحدها".

من جهته، أفاد مراسل RT بقيام الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بقصف أراض زراعية خالية في حي التنور شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بـ3 صواريخ.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، منتصف ليلة الجمعة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا التصعيد الإسرائيلي على القطاع إلى 30 قتيلا، مع دخوله اليوم الرابع.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن "من بين الشهداء 6 أطفال و3 نساء، فيما أصيب 93 مواطنا منهم 32 طفلا و17 سيدة".

ويأتي ذلك في ظل تجدد القصف الإسرائيلي على عدة أهداف في مدن القطاع.

المصدر: RT