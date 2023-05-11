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نتنياهو وغالانت يتفقان خلال اجتماع تقييم الوضع الأمني على مواصلة "تكبيد" الجهاد الإسلامي ثمنا باهظا

أخبار العالم العربي

نتنياهو وغالانت يتفقان خلال اجتماع تقييم الوضع الأمني على مواصلة
AFP
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قال مكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إنه في ختام اجتماع تقييم الوضع الأمني، أمر نتنياهو ووزير الدفاع بمواصلة تحصيل ثمن باهظ من الجهاد الإسلامي بعد الضربات الصاروخية الأخيرة.

وقال المكتب في بيان مساء يوم الخميس، أن الحملة العسكرية "ستستمر الحملة على هذا النحو، طالما كان ذلك ضروريا".

ومساء اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث بلغت 30 شهيدا بينهم 6 أطفال و3 نساء.

هذا وشن الجيش الإسرائيلي لليوم الثلاث على التوالي، غارات جديدة على قطاع غزة، فيما ردت المقاومة الفلسطينية بعشرات الصواريخ على هذه العدوان، سييت دمارا في المستوطنات الإسرائيلية.

المصدر: RT

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