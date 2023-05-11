بالفيديو.. ردة فعل أهالي غزة لحظة انطلاق رشقات صاروخية متتالية تجاه تل أبيب

انطلقت مساء اليوم الخميس، رشقات صاروخية متتالية أطلقتها فصائل فلسطينية من قطاع غزة تجاه تل أبيب، وسط تكبيرات الأهالي فوق أسطح المنازل بالقطاع.



وأفاد مراسلنا بأن نحو 70 صاروخا أطلق من قطاع غزة خلال نحو 23 دقيقة، لحظة إطلاق رشقات من الصواريخ من قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية إسرائيلية بمقتل إسرائيلية وإصابة آخرين في الضربة الصاروخية الضخمة التي وجهتها المقاومة الفلسطينية مساء اليوم لعدد من المدن الإسرائيلية.

المصدر: RT