"سانا": قسد تعتقل عددا من الشبان وبدعم مروحيات أمريكية وتسوقهم إلى التجنيد الإجباري

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن مجموعات مسلحة من "قسد" داهمت بمؤازرة قوات الاحتلال الأمريكي قرى تابعة لناحية تل حميس ومدينة الطبقة بريفي الحسكة والرقة، "للبحث عن مطلوبين".

وذكرت مصادر محلية أن "مجموعات مسلّحة مدججة بالسلاح طوقت قريتي غسان والزاهرة في ناحية تل حميس بريف القامشلي الجنوبي، وداهمت عدداً من منازل القرية بذريعة البحث عن مطلوبين بمؤازرة قوات الاحتلال الأمريكي بالتوازي مع تحليق للطيران المروحي لقوات الاحتلال".

ولفتت المصادر إلى أن المداهمات المتواصلة التي تنفذها "قسد" تأتي بحجة البحث عن متخلفين وفارين مما يسمى "واجب الدفاع الذاتي" في صفوفها لتنفيذ أجندات المحتل الأمريكي وحماية قوافل الشاحنات والصهاريج التي تسرق القمح والنفط من الجزيرة السورية.

وفي السياق ذاته، إلى الغرب من مدينة الرقة أشارت مصادر محلية إلى أن ما يسمى "الشرطة العسكرية" التابعة لـ"قسد" نفّذت حملة مداهمات في مدينة الطبقة خطفت على إثرها عدداً من الشبان بهدف سوقهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري.

المصدر: سانا