المتحدث باسم سرايا القدس: وجهنا ضربات صاروخية ومصممون على صد العدوان ولن نتراجع أمام الاغتيالات

قال المتحدث باسم "سرايا القدس" الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي إنه تم توجيه ضربات صاروخية لإسرائيل وأن الحركة مصممة على صد العدوان وأنها لن تتراجع أمام الاغتيالات.

وشدد المتحدث على أن السرايا تستعد لتوجيه ضربات كبيرة في العمق الاسرائيلي ستكون أكبر وأشمل، وتطال مناطق جديدة في إسرائيل.

وقال "جاهزون لتوسيع دائرة النار أكثر وأكثر"، مضيفا أن "المقاومة خالفت كل التوقعات الصهيونية بطبيعة الرد.. وعلى مدار 35 ساعة وقف العدو وجبهته الداخلية على أصابع الأقدام يترقبون رد المقاومة".

يتبع ..