الخارجية العراقية توجه نداء عاجلا لرعاياها في السودان

وجهت وزارة الخارجية العراقية، نداء عاجلا لكافة أبناء الجالية العراقية في السودان، ممن يرغبون بالإجلاء، التوجه إلى مطار بورتسودان والتجمع فيه غدا الجمعة عند الساعة 6 صباحا.

ودعت الوزارة كافة أبناء الجالية العراقية، ممن يرغبون بالإجلاء، التوجه إلى مطار بورتسودان يوم الجمعة، عند الساعة 6 صباحا، مع إلتزام الحيطة حفاظا على سلامتهم.

وأكدت الوزارة: "نهيب بأبناء جاليتنا الكرام التزام الحيطة والانتباه ورعاية مسالك الطرق الآمنة حفاظا على سلامتهم".

كما أعلنت وزارة الخارجية العراقية، في وقت سابق، عن إجلاء 234 مواطنا في السودان، بينهم 16 سوريا.

وأشارت الوزارة إلى أنها استجابت لمناشدات أبناء الجالية في السودان، وبعض مناشدات جاليات عربية أخرى، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بتخصيص طائرتين لإجلاء الجالية من مطار بورتسودان يوم 27 أبريل الماضي، وكانت تحمل الطعام والشراب، معززة بالطبابة العسكرية لتقديم الخدمات العلاجية الطارئة.

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المصدر: RT