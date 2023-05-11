إسرائيل تحت النار.. ضربة صاروخية ضخمة من قطاع غزة تستهدف عددا من المدن الإسرائيلية..(فيديو)

أفادت مصادر طبية إسرائيلية بمقتل إسرائيلية وإصابة آخرين في الضربة الصاروخية الضخمة التي وجهتها المقاومة الفلسطينية مساء اليوم لعدد من المدن الإسرائيلية.

وذكرت مراسلتنا أن صافرات الإنذار دوت في تل أبيب واللد والرملة وعسقلان، وغلاف غزة وشماله.

وقالت مصادر طبية إسرائيلية أن الإسرائيلي قتل في قصف من قطاع غزة على مدينة رحوفوت، لكن المصادر الرسمية الإسرائيلية لم تعلن عن ذلك بعد.

وأفادت مصادر عبرية بسقوط صاروخ على منزل في منطقة رحوفوت قرب تل أبيب.

واظهرت لقطات فيديو دمارا كبيرا طال المبنى المستهدف في رحوفوت.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن الصاروخ الذي استهدف المبنى مزود برأس متفجر كبير الحجم.

وذكرت مصادر عبرية بإصابة 7 إسرائيليين بجروح بينهم حالة حرجة في قصف استهدف منطقة رحوفوت قرب تل أبيب.

من جهة أخرى، ذكر مستشفى كابلان في تل ابيب عن وصول اصابتين حالتهما خطيرة لغرفة العناية المركزة.

كما استهدف صاروخ بناية في سديروت وسط انباء عن جرحى بين الإسرائيليين.

وفي منطقة نتيفوت، أوقع القصف الفلسطيني 5 إصابات بين الإسرائيليين هناك.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أن 547 صاروخا أطلقت على إسرائيل، بينها 175 صاروخا اعترضتها القبة الحديدية.

يتبع..