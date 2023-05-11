خبير مصري يرد على حاخام يهودي اتهم العرب والمصريين بكراهية اليهود

رد الباحث والكاتب الصحفي المصري المتخصص في شؤون الأمن القومي أحمد رفعت، على هجوم الحاخام الإسرائيلي يشيفا هجاري إدلشتاين، الحاد على العرب والمصريين.

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وقال رفعت في تصريحات لـRT: "يتحدث الحاخام يشيفا هجاري الذي من المفترض أن يمتلك حكمة رجال الدين بهذه الطريقة التي تحمل كل هذا القدر من الكراهية والتحريض.. فماذا يفعل العسكريون إذن؟".

وتابع الخبير المصري: "هذه التصريحات تتجاهل أسباب الكراهية التي ليست لليهود، ممن هم أتباع دين سماوي أمرنا الله باحترامه والإيمان به، إنما الكراهية لمن احتلوا الأرض ويهينون ويدنسون المقدسات الإسلامية والمسيحية ويمارسون نهجا عنصريا تجاه العرب حتى الذهاب إليهم في بيوتهم وقتلهم بدم بارد أمام أطفالهم وأمهاتهم وزوجاتهم، بلغ حد الذهاب إلى عواصم عربية في بيروت وتونس لقتلهم".

وأشار رفعت إلى أن كل صور السلام مدت من العرب عبر عشرات المبادرات ولا يوجد رد إلا بالرصاص والطائرات والقتل والهدم والتفجير وقطع الأذرع وحرق الأرض ومصادرة الممتلكات.

ونوه بأنه في مدارس إسرائيل يعلمون أطفالهم كراهية العرب ويعلمون من هم دون السابعة استخدام السلاح وهو ما يعني أن منهج الدولة كله هكذا، لا تقسيم بين متطرفين ومعتدلين، ولا صقور وحمائم، بل كلهم إرهابيون يستحقون المحاكمات الدولية العادلة بكل التهم الممكنة من القتل إلى العنصرية.

وكان الحاخام اليهودي قد قال: "الآن هناك تهديدات رهيبة من العرب، إنهم يوجهون لليهود تهديدات كبيرة"، مضيفا أن المصريين أكثر الشعوب كراهية لليهود.

وأضاف الحاخام اليهودي المتطرف وفقا للقناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلي: "حتى في أرض إسرائيل، نحن محاطون بالأعداء، من جميع الجهات، من جانب واحد من البحر، وهنا، وهنا، وهنا، في كل مكان، كل الأمم تكرهنا، وعلى رأسهم مصر، نحن نحتاج لمعجزة والعناية الإلهية للتخلص منهم".

وقال: "واجب على من يتعلمون التوراة إنقاذ كل إسرائيل، أولئك الذين يمارسون التوراة عليهم واجب تجاه إسرائيل ويجب على الجميع الانخراط فيه، وهو إنهاء كل أعداء إسرائيل".

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم