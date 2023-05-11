لحظة بلحظة.. غارات إسرائيلية متواصلة تستهدف عددا من المناطق في قطاع غزة

يشن الجيش الإسرائيلي لليوم الثلاث على التوالي، غارات جديدة على قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة في القطاع عن "استشهاد أكثر من 25 شخصا وإصابة العشرات جراء هذا العدوان".

وفيما يأتي آخر التطورات في ساعات المساء:

- غارات إسرائيلية على الشجاعية وبيت حانون ورفح في قطاع غزة، ما أسفر مقتل شخصين وإصابة آخرين.

- المدفعية الإسرائيلية تستهدف الأراضي الزراعية بمحيط منطقة كارني بشرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

- إسرائيل تغتال القيادي في "سرايا القدس" أحمد أبو دقة بغارة استهدفت منزلا في خانيونس (فيديو+ صورة)

يتبع..