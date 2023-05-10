مصر.. إحباط 3 محاولات لتهريب 13 سبيكة ذهبية بمطار القاهرة

أحبطت الأجهزة الأمنية المصرية بمطار القاهرة الدولي 3 محاولات لتهريب 13 سبيكة ذهبية بوزن 1500 غرام.

وقامت سلطات جمارك المطار أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة خطوط طيران "نسمة" القادمة من جدة، باستوقاف أحد الركاب في أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوما جمركية.

وأشارت أنه بتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة، لم يسفر ذلك عن وجود شيء مخالف، وبعد تفتيش الراكب ذاتيا تم ضبط 4 سبائك ذهبية، وتم تحريز المضبوطات التي بلغ وزنها 400 غرام.

وأضافت أنه تم ضبط حالة ثانية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب نفس الرحلة، حيث استوقفت المصالح أحد الركاب في أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة، والذي أنكر أيضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة لم يسفر ذلك عن وجود شيء مخالف، وبتفتيش الراكب ذاتيا، أسفر ذلك عن وجود 3 سبائك ذهبية بوزن إجمالي 330 غرام.

كما أكدت أنه تم ضبط حالة ثالثة أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من جدة واستوقفت المصالح أحد الركاب في أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة، والذي أنكر أيضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تم ملاحظة وجود كثافات معدنية في حقيبة يد الراكب، وبتفتيش حقائب الراكب يدويا، تم ضبط 4 سبائك ذهبية، وبتفتيش الراكب ذاتيا تم ضبط سبيكتين ذهبيتين، وتم تحريز المضبوطات والتي بلغ عددها 6 سبائك بوزن إجمالي 690 غرام.

وأمرت الأجهزة الأمنية بتحرير محاضر أرقام 27 و28 و29 لسنة 2023 ضد الركاب الثلاثة على الترتيب، وذلك بعد العرض على مدير عام جمارك الركاب ورئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

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المصدر: القاهرة 24