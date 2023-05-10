مراسلة RT: إطلاق رشقة كبيرة من الصواريخ من القطاع باتجاه البلدات الإسرائيلية وغلاف غزة (فيديو)

أفادت مراسلة RT مساء الأربعاء بإطلاق رشقة كبيرة من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية وغلاف غزة.

وأضافت أن صافرات الإنذار دوت من جديد في عسقلان وغلاف غزة وبلماحيم، وسديروت، وبئر السبع، وفي المنطقة الصناعية عسقلان.

كما أفادت بأن صافرات الإنذار دوت في في محيط تل أبيب وأيضا قرب مطار بن غوريون.

وذكرت أن صاروخا للمقاومة أصاب نتيفوت إصابة مباشرة دون وقوع ضحايا أو جرحى.

من حهته، قال مراسنا إن المثاومة أطلقت 60 صاروخا من قطاع غزة في الرشقات الأخيرة.

وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أطلقت الأربعاء، صواريخ من القطاع باتجاه بلدات إسرائيلية ومستوطنات غلاف غزة.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، باعتراض 9 صواريخ أطلقت من غزة باتجاه سديروت، حيث دوت صافرات الإنذار في مناطق مختلفة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نحو 20 صاروخا أطلقت من قطاع غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية في الجنوب.

المصدر: RT