الخطوط الجزائرية تلجأ للقضاء بعد 10 فيديوهات مفبركة

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية لجوءها إلى القضاء للدفاع عن صورتها، بعد الأخبار ومقاطع الفيديو الكاذبة حول رحلاتها.

وقال الناطق باسم الخطوط الجوية الجزائرية، أمين أندلسي، خلال ندوة صحفية إن "أمام الفيديوهات العديدة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تهدف إلى تشويه صورة الشركة، قررت شركة الخطوط الجوية الجزائرية اللجوء إلى العدالة".

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وأوضح أنه خلال السنة الفارطة "تم نشر ما لا يقل عن 10 مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر رحلات جوية خالية للخطوط الجوية الجزائرية، دون أن يكشف أصحابها عن وجوههم أوإعطاء أي تفاصيل حول تاريخ أو وجهة الرحلات"، مما يعكس "النوايا السيئة" لأصحاب هذه الفيديوهات.

وأكد أنه يحق لزبائن الخطوط الجوية الجزائرية طرح المشاكل والصعوبات التي لاقوها. والتي ستسمح بتطور الشركة، لكن يجب أن يتم ذلك في إطار منظم.

وأشار أنه تم إطلاق منصة "الشكاوى الإلكترونية" التي تضمن "المعالجة السريعة وكذلك إمكانية تتبع الشكاوى".

المصدر: النهار الجزائرية