الدعم السريع تعلن تفاصيل آخر مواجهاتها مع الجيش السوداني

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان "إسقاطها طائرة ثانية تابعة للجيش بمنطقة بحري، واستمرار تقدمها على جميع محاور المواجهات".

وجاء في بيان عن الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع اليوم الأربعاء: "أسقطت قوات الدعم السريع اليوم الأربعاء طائرة ثانية تابعة للقوات الانقلابية والفلول بمنطقة بحري".

وأضاف: "تتقدم قوات الدعم في معاركها ضد الانقلابيين والفلول في جميع المحاور بالخرطوم، وتكبدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

وقال: "نهيب بجميع المواطنين عدم الالتفات إلى الشائعات التي يطلقها الانقلابيون وأبواقهم من الفلول، كما نشيد بوعي مواطني شمبات الذين فوتوا الفرصة على محاولات الانقلابيين لإيقاع الفتنة بينهم وبين قوات الدعم السريع، ونؤكد أن جميع المواطنين في أمان".

المصدر: RT