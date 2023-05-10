فصيل فلسطيني يعلن مقتل 3 من مقاتليه خلال عملية "ثأر الأحرار" ضد إسرائيل

أعلن فصيل فلسطيني مقتل ثلاثة من مقاتليه خلال عملية "الثأر للشهداء" التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية في غزة ردا على الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.

وقالت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى في بيان إنها "تزف ثلة من مقاتليها الأبطال من وحدتي الصاروخية والمدفعية خلال تأديتهم لواجبهم الوطني خلال عملية "ثأر الأحرار" لدماء الشهداء و رداً على جرائم الاحتلال بعد استهداف صهيوني جبان وهم: الشهيد البطل / محمد يوسف أبو طعيمه " خانيونس ".

الشهيد البطل / علاء ماهر أبو طعيمه " خانيونس ".

الشهيد البطل / أيمن كرم صيدم " رفح ".

الشهيد البطل / علم سمير عبد العزيز " رفح ".

وكانت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية قد أطلقت عملية "ثأر الأحرار" التي تمثلت في توجيه ضربة صاروخية كبيرة بـ"مئات الصواريخ لمواقع ومغتصبات وأهداف العدو، ابتداء من ما يسمى "غلاف غزة" وحتى (تل أبيب)، وذلك ردا على جريمة اغتيال قادة سرايا القدس المجاهدين: جهاد الغنّام وخليل البهتيني وطارق عز الدين، عبر قصف همجي وغادر لمنازل مدنية خلّف كذلك عددا من الشهداء المدنيين الأبرياء الآمنين في بيوتهم".

وأكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية أن "هذه العملية البطولية التي تتزامن مع ذكرى معركة "سيف القدس" الخالدة تؤكد أن استهداف المنازل المدنية والتغول على أبناء شعبنا واغتيال رجالنا وأبطالنا هو خط أحمر سيواجه بكل قوة وسيدفع العدو ثمنه".

المصدر: RT