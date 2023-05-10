بغداد وباريس توقعان مذكرة تفاهم لـ"تبادل الخبرات"

رعى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة بغداد وبلدية باريس لـ"تبادل الخبرات" الخدمية.

وذكر بيان حكومي أن "السوداني رعى توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة بغداد وبلدية باريس، حيث وقعها عن الجانب العراقي أمين بغداد عمار موسى، وعن الجانب الفرنسي، عمدة باريس آن هيدالغو".

وأضاف أن "توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار علاقات التعاون بين العراق وفرنسا، من أجل العمل على إظهار جمال بغداد بما تمتلكه من تاريخ وتراث".

ونقل البيان عن السوداني قوله إن "الحكومة عازمة على تنفيذ المشاريع التي تبرز أهمية العراق الحضارية ومكانته".

وتتضمن المذكرة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وفقا للمصالح المتبادلة والقوانين المعمول بها في فرنسا والعراق، كما تنطوي على تبادل الخبرات في الجانب الخدمي، الذي يشمل المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات والطاقة والتخطيط الحضري، فضلا عن البرامج المتعلقة بالثقافة والسياحة والتراث الثقافي والحضري للمدينتين، وكذلك التعاون في ميدان إدارة البيئة والاستدامة والحفاظ عليهما، وفقا للبيان.

المصدر: RT