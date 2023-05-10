وزارة الصحة المصرية تقدم رعاية نفسية للقادمين من السودان

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأربعاء، زيادة فرق الأطباء والتمريض لتقديم خدمات الدعم النفسي والمشورة، للمصريين العائدين والنازحين من السودان.

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وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تعزيز خدمات فرق الطوارئ للدعم النفسي بمستشفيات: الصداقة، أبوسمبل الدولي، أسوان للصحة النفسية، لاستقبال السودانيين، والمصريين الذين وصلوا إلى الحدود المصرية، مشيرا إلى أن خدمات الخط الساخن 16328 التابع للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، متاحة للقادمين الذين يحتاجون إلى الاستفسار أو الدعم النفسي إلى جانب خدمات المنصة الإلكترونية الوطنية للصحة النفسية https://nmhp.mohp.gov.eg/mental/web/ar.



من جانبها، أوضحت الدكتورة منى عبدالمقصود الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أنه جار تدريب فريق الخط الساخن، والمنصة الوطنية لخدمات الصحة النفسية، على برنامج "سد الفجوة" بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لتدريب غير المتخصصين في الطب النفسي لدمج خدمات الصحة النفسية واستيعاب عدد أكبر من المرضى.

وذكرت أن تلك الخدمات تأتي في إطار حرص القيادة السياسية، على دعم علاقات التآخى بين الشعوب، بما يساعد الأشقاء على تجاوز الأزمات والمحن.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لتوجيهات وزارة الصحة فقد تم منذ بداية الأزمة، تجهيز عيادة لـ"الدعم النفسي" للأطفال والسيدات وجميع القادمين من السودان.

المصدر: الأهرام