تونس.. وفاة رجل أمن ثالث متأثرا بجراحه بعد هجوم على محيط كنيس يهودي بجربة

قالت وكالة الأنباء الرسمية في تونس إن شرطيا ثالثا توفي اليوم الأربعاء متأثرا بجراحه بعد هجوم على محيط كنيس يهودي بجزيرة جربة، حيث تقام احتفالات سنوية.

وكان شرطي من الحرس البحري قد قتل زميله وأخذ سلاحه ليتوجه إلى معبد الغريبة، حيث فتح الرصاص وقتل شرطيا آخر واثنين من الزوار وأحدث عدة إصابات.

وأفاد موقع "موزاييك" بأن ضحيتي العملية هما التونسي آفيال حداد (30 سنة) وابن عمه بنيامين حداد (42 سنة) وهو مقيم في فرنسا قدم إلى تونس لحضور الزيارة السنوية للغريبة.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن من بين القتلى اثنين من أبناء عمومتهم يهوديين أحدهما يحمل الجنسية الإسرائيلية والآخر يحمل جنسية أجنبية، مؤكدة أنها على اتصال بأفراد عائلة المتوفى وهي على استعداد لمساعدة إسرائيليين إضافيين حسب الحاجة.

المصدر: "رويترز" + "موزاييك" + RT