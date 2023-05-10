اجتماع ثنائي بين المقداد وعبداللهيان في موسكو

عقد وزيرا خارجية سوريا فيصل المقداد وإيران حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأربعاء، اجتماعا ثنائيا في العاصمة الروسية، قبيل انطلاق اجتماع رباعي يضم أيضا وزيري خارجية روسيا وتركيا.

إقرأ المزيد

وقالت "سانا" إن "اجتماعا عقد اليوم بين وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة المقداد مع الوفد الإيراني برئاسة عبد اللهيان على هامش الاجتماع الرباعي في موسكو".

ومن المرتقب أن تستضيف العاصمة الروسية موسكو اليوم الأربعاء اجتماعا رباعيا لوزراء خارجية روسيا إيران سوريا وتركيا، استكمالا لاجتماع عقد في أبريل الماضي، على مستوى وزراء الدفاع وقادة الاستخبارات.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن أمله بأن يرسل اجتماع موسكو الرباعي، رسالة قوية مفادها بأن تركيا وسوريا تركزان على ايجاد حل سياسي، وانسحاب القوات العسكرية وتوفير عودة آمنة للاجئين، فيما أكدت الخارجية السورية أمس الثلاثاء، أن الوفد السوري في الاجتماع الرباعي وعلى رأسه وزير الخارجية "سيؤكد على ضرورة إنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية وانسحاب كل القوات الأجنبية غير الشرعية منها، إضافة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية وعدم دعم الإرهاب".

المصدر: مهر+ سانا