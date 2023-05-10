دعوة لاجتماع عاجل لمجلس الأمن لبحث القصف على غزة

دعت فرنسا والصين العضوان الدائمان في مجلس الأمن الدولي، ودولة الإمارات العضو غير الدائم في المجلس، إلى عقد اجتماع عاجل مغلق لمجلس الأمن اليوم الأربعاء، لبحث التطورات في قطاع غزة.

وقال حساب بعثة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة على "تويتر": "دعت دولة الإمارات وفرنسا والصين مجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ مغلق بعد ظهر يوم الأربعاء لبحث التطورات المقلقة في قطاع غزة".

دعت دولة الإمارات وفرنسا والصين مجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ مغلق بعد ظهر يوم غدٍ الأربعاء لبحث التطورات المقلقة في قطاع غزة. https://t.co/dayHHaBWXrpic.twitter.com/0z0M4c56jp — UAE Mission to the UN (@UAEMissionToUN) May 9, 2023

ويأتي ذلك، فيما طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال اجتماعه مع المبعوث الروسي الخاص لعملية التسوية في الشرق الأوسط فلاديمير سافرنكوف، مجلس الأمن بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 15 مواطنا، بينهم 4 أطفال، و4 نساء، وإصابة 20 على الأقل، في سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي فجر يوم أمس الثلاثاء على منازل وشقق سكنية في مناطق مختلفة من القطاع.

واستهدفت طائرات حربية إسرائيلية وأخرى دون طيار عددا من المباني والشقق السكنية في مدن غزة ورفح وخان يونس، ووسط القطاع وشماله.

المصدر: "صفا"