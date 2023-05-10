مراسلتنا: مقتل فلسطينيين اثنين في اقتحام الجيش الإسرائيلي بلدة قباطية (فيديو)

أفادت مراسلتنا، اليوم الأربعاء، بمقتل فلسطينيين اثنين خلال اقتحام قوات من الجيش الإسرائيلي بلدة قباطية جنوب غربي جنين بالضفة الغربية.

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وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت البلدة بعيد منتصف الليل، ودهمت عددا من المنازل ودمرت محتوياتها، فيما اشتبكت مع مسلحين فلسطينيين لأكثر من 3 ساعات، ما أدى إلى مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة ثالث بحروح.

وبحسب مراسلتنا، فقد صادر الجيش الاسرائيلي السيارة التي كان يستقلها الفلسطينيان في قباطية.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد الشابين أحمد جمال توفيق عساف (19 عاما) وراني وليد أحمد قطنات (24 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قباطية بمحافظة جنين"، كما أعلن الحداد والإضراب في جنين وبلدة قباطية.

وكثفت القوات الإسرائيلية مؤخرا عملياتها في الضفة الغربية، وكانت نفذت منذ مطلع الأسبوع الجاري سلسلة مداهمات واعتقالات في محافظات جنين، وقلقيلية، ونابلس ورام الله.

المصدر: RT