إعلام عبري: إطلاق للنار على كنيس يهودي في جزيرة جربة التونسية خلال وجود المئات اليهود فيه (فيديو)

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" بإطلاق للنار على كنيس يهودي بجزيرة جربة التونسية خلال وجود المئات من اليهود فيه لأداء "حج الغريبة"، فيما أكدت مصادر أمنية أن الكنيس لم يُستهدف.

من جانبه أكد "راديو شالوم" الإسرائيلي أنه "لا إصابات في صفوف حجاج الغريبة وسماع دوي إطلاق للنار على مستوى موقف السيارات المحاذي".

بدورها أوردت إذاعة "موزاييك" التونسية أن عملية تبادل إطلاق نار جارية بميناء بجربة، بعد العثور على عون أمن بمركز الميناء مقتولا، وسلاحه مفقودا.

وأشارت الإذاعة التونسية إلى أن قوّات الأمن تمكنت مساء الثلاثاء من القضاء على مرتكب جريمة قتل عون الأمن في مركز أغير البحري بجربة.

وفي المقابل، قالت مراسلة RT إنه وخلافا لما تم تداوله في الإعلام العبري، ليس هناك أي عملية إرهابية في جربة.

وأكدت أن الحادثة تتعلق بعون أمن طعن زميله فتمت تصفيته بإطلاق النار عليه.

وأوضحت أن إطلاق النار كان في ميناء جربة بالقرب من الكنيس اليهودي وليس في محيطه.

إلى ذلك، أعلنت مصادر أمنية تونسية الأربعاء مقتل شخص ارتكب جريمة قتل ذهب ضحيتها عنصر أمن في ميناء آغير بجزيرة جربة التونسية، بالتزامن مع احتفالات سنوية داخل كنيس يهودي.

وقالت المصادر الأمنية إن إطلاق النار في جزيرة جربة لم يستهدف الكنيس اليهودي، وأن والوضع الأمني تحت السيطرة.

وأضافت السلطات أن أمنيا معزولا داهم مركز الحرس البحري بجزيرة جربة وقتل أمنيا في المركز وسرق سلاحه.

ولاحقا تم قتل المهاجم إثر مطاردة وتبادل لإطلاق النار على مقربة من الكنيس اليهودي.

وبدأت يوم الاثنين في جزيرة جربة التونسية الطقوس الرسمية لموسم الحج اليهودي إلى كنيس الغريبة، أقدم المعابد اليهودية في شمال أفريقيا، وسط إقبال كبير من تونس وخارجها ومشاركة رسمية.

ويتوافد اليهود من أنحاء العالم على جربة للحج في المعبد الذي يعود تاريخه إلى ما قبل أكثر من 2500 عام.

ويعد كنيس الغريبة الواقع في جزيرة جربة التي تبعد 500 كم جنوب شرقي العاصمة التونسية، أقدم كنيس في إفريقيا وأحد أقدم المعابد اليهودية في العالم.

المصدر: وسائل إعلام تونسية + عبرية