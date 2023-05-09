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السودان.. قوات الدعم السريع تدين تدمير "الانقلابيين" للقصر الجمهوري القديم

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السودان.. قوات الدعم السريع تدين تدمير
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اتهم الناطق باسم قوات الدعم السريع، قيادة من سماها بالقوات الانقلابية في السودان "الجيش السوداني وفلول النظام البائد المتطرفة، بشن هجوم صاروخي على القصر الجمهوري القديم وتدميره".

واستنكر الناطق باسم قوات الدعم السريع، نجم الدين عبد اللهـ هذا الهجوم، مؤكدا أنه لن يمر مرور الكرام، ويمضي دون رد مناسب.

وأشار إلى أن "استهدف الانقلابيين اليوم لعدد من المنشآت المدنية والأحياء السكنية والمصانع والمؤسسات الخاصة، مما تسبب بإصابة ومقتل عدد من المدنيين الأبرياء".

واختتم المتحدث بالقول إن"الانقلابين بلغوا من اليأس والفشل مرحلة جعلتهم يستهدفون المدنيين في حملة اعتقالات على أساس عنصري وقبلي الأمر الذي ستكون له انعكاسات سلبية".

المصدر: RT

 

 

 

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