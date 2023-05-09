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مجموعة "عرين الأسود" تصدر بيانا بشأن اشتباكات نابلس

أخبار العالم العربي

مجموعة
Globallookpress
آليات إسرائيلية عند مدخل نابلس، 9 مايو 2023
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أعلنت مجموعة "عرين الأسود" في بيان، أنها نفذت كمينا بآليات للقوات الإسرائيلية اقتحمت صباحا مدينة نابلس، حيث فجرت بها عبوة ناسفة ما أوقع عددا من الإصابات وأعطب 3 آليات.

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وأضافت المجموعة أنه "بكمين محكم تم تفجير عبوة ناسفة مشظية شديدة الانفجار بالقوة الإسرائيلية، ما أوقع في القوة بالغ الإصابات كما وأعطبت ثلاث آليات للقوة المقتحمة".

وتابعت قائلة إن "جند العرين شكلوا برفقة الفصائل المسلحة حزاما ناريا حول القوة المقتحمة من 3 جهات لإجبارها على الإنسحاب من طريق واحد فقط، حيث كان ينتظر القوة المنسحبة رجال، أمطروا القوة بوابل من الرصاص والعبوات الناسفة ما أوقع بالعدو إصابات بالغة، وعاد كل جند العرين والمقاومين إلى ثغورهم بسلام".

وكان أفيد عن اشتباكات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية اقتحمت صباحا البلدة القديمة في نابلس، ما دفعها إلى استقدام تعزيزات للمنطقة، فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن قوات الجيش اعتقلت فلسطينيين اثنين من البلدة القديمة، بدعوى أنهما مطلوبين. 

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "جنديا إسرائيليا أصيب بجروح طفيفة صباح اليوم بانفجار عبوة خلال نشاط لقوات الجيش في نابلس".

من جهة أخرى قال بيان "عرين الأسود"، تعليقا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: "غزة هي أول البدايات والنهايات.. غزة التي تثأر لكل مظلوم تعرف تماما كيف تثأر لشهداؤها ونقول لكم نحن جنودكم وطوع أمركم فاليوم لا صوت يعلو فوق صوتكم ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة.. ونقول للعدو ارتقب جيدا فكلها ساعات وجهنم تفتح أبوابها على مصراعيها".

المصدر: RT

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