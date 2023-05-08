سعيّد: لا أحد فوق القانون ومن الضروري حماية المبلغين عن الفساد

شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، على ضرورة حماية المبلغين عن الفساد الذين يدفعون الثمن باهظا نتيجة فضح ممارسات عدد من الأشخاص الذين يعتقدون أنهم فوق القانون.

وقال سعيّد في لقاء جمعه بوزيرة العدل ليلى جفال، يوم الاثنين، "يكفي من الفساد في تونس وعلى القضاة الشرفاء تحمل المسؤولية لوضع حد لهذه الظاهرة".

وصرح الرئيس التونسي بأنه يتلقى عشرات ملفات الفساد يوميا، داعيا إلى حماية المبلغين إن كانوا على حق فالأمر لا يتعلق بتصفية الحسابات داخل الدولة.

وأفاد بأنه لا يمكن أن تستقيم الدولة إلا بوضع حد للشبكات التي تعربد في عديد القطاعات والتي مازالت تحاول يائسة تخريب البلاد ولابد من إنصاف الجميع في إطار القانون، مشيرا إلى أن تونس تمر بمرحلة دقيقة في تاريخها.

وأكد في السياق أن دور القضاء مركزي في مواجهة كل التحديات وخاصة في مجال الفساد.

المصدر: RT