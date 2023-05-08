قيس سعيد: الإجراءات وُضعت لضمان محاكمة عادلة لا لتوظيفها للإفلات من العقاب

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال استقباله رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، المنصف الكشو، أن الإجراءات التي اتخذها وُضعت لضمان محاكمة عادلة لا لتوظيفها حتى يقع الإفلات من العقاب.

وخلال اللقاء الذي تطرق للدور الموكول للقضاة في هذه المرحلة من تاريخ تونس في مقاومة الفساد ومحاسبة المفسدين، شدد سعيد على أنه من غير المقبول أن تبقى عديد القضايا منشورة لمدة سنوات دون البت النهائي فيها ويصدر حكم تحضيري ليتلوه حكم تحضيري جديد أو يتم اللجوء إلى اختبار يستغرق إعداده سنوات ليتم الطعن فيه يليه اختبار جديد يستغرق تنفيذه سنوات أخرى فتضيع الحقوق ويُفلت من المحاسبة من أذنب في حق الشعب والوطن.

كما أكد الرئيس على أن لا شيء يُمكن أن يتحقق بدون قضاء مستقل وناجز وعادل يتساوى أمامه الجميع.

المصدر: RT