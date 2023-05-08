السعودية.. ضبط شخص حاول سرقة سيارة بها أم وطفلاها

أعلنت السلطات السعودية المختصة عن اعتقال مواطن أقدم على سرقة سيارة كان يتواجد فيها طفلان وأمهما مما أدى إلى تعرضهم إلى إصابات، ونقلوا إلى المستشفى للعلاج.

وذكرت شرطة مكة المكرمة أن القوة الخاصة لأمن الطرق في محافظة خليص ألقت القبض على مواطن "لسرقته مركبة في وضع التشغيل من العاصمة المقدسة"، مبينة أنه "جرى إيقاف الشخص المذكور واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".

وأوضح حساب الأمن العام السعودي على موقع "تويتر" أنه "نتج عن محاولة السرقة سقوط امرأة وطفليها من داخلها أثناء سيرها وتعرضهما لإصابات خفيفة".

القوة الخاصة لأمن الطرق في محافظة خليص تقبض على شخص لسرقته مركبة في وضع التشغيل. pic.twitter.com/KG7bIc8gnD — الأمن العام (@security_gov) May 7, 2023

المصدر: وكالات