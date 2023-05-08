 
مباشر

السعودية.. ضبط شخص حاول سرقة سيارة بها أم وطفلاها

مجتمع

السعودية.. ضبط شخص حاول سرقة سيارة بها أم وطفلاها
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v9rf

أعلنت السلطات السعودية المختصة عن اعتقال مواطن أقدم على سرقة سيارة كان يتواجد فيها طفلان وأمهما مما أدى إلى تعرضهم إلى إصابات، ونقلوا إلى المستشفى للعلاج.

وذكرت شرطة مكة المكرمة أن القوة الخاصة لأمن الطرق في محافظة خليص ألقت القبض على مواطن "لسرقته مركبة في وضع التشغيل من العاصمة المقدسة"، مبينة أنه "جرى إيقاف الشخص المذكور واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".

وأوضح حساب الأمن العام السعودي على موقع "تويتر" أنه "نتج عن محاولة السرقة سقوط امرأة وطفليها من داخلها أثناء سيرها وتعرضهما لإصابات خفيفة".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا