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أثار تفاعلا واسعا.. علاء مبارك ينشر فيديو لوالده الراحل عن "غير القادرين والغلابة" (فيديو)

أخبار العالم العربي

أثار تفاعلا واسعا.. علاء مبارك ينشر فيديو لوالده الراحل عن
Globallookpress
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أعاد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك نشر فيديو لوالده يتحدث فيه عن سياسته تجاه فئات المجتمع، وقال معلقا على الفيديو مترحما على والده: "الله يرحمك ويحسن إليك".

وأثار فيديو علاء مبارك على مدونته في "تويتر" اليوم الأحد، موجة من التفاعل، حيث ظهر  الراحل مبارك قائلا: "فيه نبرات بتطلع يقولك القادرين فيه ناس بتحاربهم، دا أنا أستخدم القادر لصالح الفئات الضعيفة، شغلتنا كلنا الفئات غير القادرة، فأنا أشجع الغني يستثمر فلوسه عشان يعمل إنتاج، يُوجِد عمالة عشان أشغل الفئات غير القادرة".

وأضاف: "أنا يهمني المواطن، وخصوصا المواطن قليل الحيلة، المواطن محدود الدخل الرجل الغلبان أنا ما بأشتغلش إلا علشانه، هو دا الأساس، العدالة الاجتماعية بقدر ما أستطيع أنا بأعمل لها، ودي لا أحد يتخيل الجهد فظيع، بس ساعات ما بيكونش واضح ومش كل حاجة نقدر نقولها بصراحة".

وتوالت ردود وتفاعلات المغردين، وقال أحدهم: "آمين يارب الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة. عاش مرفوع الرأس وانتقل إلى جوار ربه مرفوع الرأس".

وقال مغرد آخر: "الرئيس مبارك الله يرحمه حتي عام 2005 لا يوجد مصري يختلف عليها، أما بعدها للأسف القصه معروفة للقاصي والداني، هذا تاريخ ولا نزايد عليه".

وكتبت مغردة أخرى: "رئيس بدرجة إنسان هو ده الرئيس اللى يتقال عليه واحد مننا، ربّنا يجعله في ميزان حسناتك ويجزيك عنا كل خير ويجعل دعاءنا من حظك ونصيبك يا مبارك فى الجنة ونعيمها إن شاء الله".

المصدر: "تويتر"

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