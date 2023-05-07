أثار تفاعلا واسعا.. علاء مبارك ينشر فيديو لوالده الراحل عن "غير القادرين والغلابة" (فيديو)

أعاد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك نشر فيديو لوالده يتحدث فيه عن سياسته تجاه فئات المجتمع، وقال معلقا على الفيديو مترحما على والده: "الله يرحمك ويحسن إليك".

وأثار فيديو علاء مبارك على مدونته في "تويتر" اليوم الأحد، موجة من التفاعل، حيث ظهر الراحل مبارك قائلا: "فيه نبرات بتطلع يقولك القادرين فيه ناس بتحاربهم، دا أنا أستخدم القادر لصالح الفئات الضعيفة، شغلتنا كلنا الفئات غير القادرة، فأنا أشجع الغني يستثمر فلوسه عشان يعمل إنتاج، يُوجِد عمالة عشان أشغل الفئات غير القادرة".

الله يرحمك ويحسن إليك . pic.twitter.com/zHziVpOS1Z — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) May 7, 2023

وأضاف: "أنا يهمني المواطن، وخصوصا المواطن قليل الحيلة، المواطن محدود الدخل الرجل الغلبان أنا ما بأشتغلش إلا علشانه، هو دا الأساس، العدالة الاجتماعية بقدر ما أستطيع أنا بأعمل لها، ودي لا أحد يتخيل الجهد فظيع، بس ساعات ما بيكونش واضح ومش كل حاجة نقدر نقولها بصراحة".

آمين يارب

الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الاعلى من الجنة.

عاش مرفوع الراس وانتقل الى جوار ربه مرفوع الراس#محمد_حسني_مبارك#الرئيس_المصري_السابق#مصر — محمد فهد بن ضويبي المسعري (@mfmd36) May 7, 2023

وتوالت ردود وتفاعلات المغردين، وقال أحدهم: "آمين يارب الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة. عاش مرفوع الرأس وانتقل إلى جوار ربه مرفوع الرأس".

الله يرحمك ياحبيبى رئيس بدرجة إنسان هو ده الرئيس اللى يتقال عليه واحد مننا ربنا يجعله في ميزان حسناتك ويجزيك عنا كل خير ويجعل دعاءنا من حدك ونصيبك يامبارك فى الجنة ونعيمها إن شاء الله — Shaimaa Ellaban (@ElabanShaimaa) May 7, 2023

وقال مغرد آخر: "الرئيس مبارك الله يرحمه حتي عام 2005 لا يوجد مصري يختلف عليها، أما بعدها للأسف القصه معروفة للقاصي والداني، هذا تاريخ ولا نزايد عليه".

الرئيس مبارك الله يرحمه حتي عام ٢٠٠٥ لا يوجد مصري يختلف عليها اما بعدها للاسف القصه معروفه للقاصي والداني ، هذا تاريخ ولا نزايد عليه — Ahmed Fawzi (@fawzi_uae) May 7, 2023

وكتبت مغردة أخرى: "رئيس بدرجة إنسان هو ده الرئيس اللى يتقال عليه واحد مننا، ربّنا يجعله في ميزان حسناتك ويجزيك عنا كل خير ويجعل دعاءنا من حظك ونصيبك يا مبارك فى الجنة ونعيمها إن شاء الله".

المصدر: "تويتر"