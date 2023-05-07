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القضاء العراقي يصدر حكما بإعدام قاتل الباحث الأمني هشام الهاشمي

أخبار العالم العربي

القضاء العراقي يصدر حكما بإعدام قاتل الباحث الأمني هشام الهاشمي
AFP
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الأحد، بأن القضاء العراقي أصدر حكما بإعدام قاتل الباحث الأمني هشام الهاشمي.

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وذكر مراسلنا، أن محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المدان بقتل الهاشمي.

ويأتي هذا الحكم بعد 11 جلسة محاكمة عقدت خلال العامين الماضيين للمدان بقتل الهاشمي.

وقتل الهاشمي وهو باحث أمني معروف في السادس من يوليو 2020 في منطقة زيونة ببغداد على يد مسلحين.

وأثار مقتل الهاشمي ضجة على المستويين المحلي والدولي ونددت وزارة الخارجية الأمريكية بمقتله.


المصدر: RT

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