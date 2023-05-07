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أمير قطر وملك البحرين يخطفان الأنظار بحفل تتويج الملك تشارلز (صور)

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أمير قطر وملك البحرين يخطفان الأنظار بحفل تتويج الملك تشارلز (صور)
وسائل إعلام
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بعناق حار وابتسامات متبادلة، التقى أمير قطر تميم بن حمد ملك البحرين حمد بن عيسى خلال مراسم تتويج الملك تشارلز بلندن، ما دفع الناشطين عبر مواقع التواصل لتداول الصور والتعليق عليها.

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وقال أحد المغردين، إن "المشهد بين الأمير تميم والملك حمد مفرح"، داعيا "بدوام الوفاق والوحدة بين دول الخليج"، فيما شكر آخرون الله على "لم الشمل الخليجي".

بدورها، نشرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية صورة اللقاء والعناق الذي جمعهما على هامش المراسم.

وكانت بريطانيا احتفلت أمس السبت، بتتويج الملك تشارلز الثالث خلفا لوالدته الملكة إليزابيث الثانية، في حفل مهيب شارك فيه العديد من قادة دول العالم من بينهم قادة عرب.

المصدر: RT

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