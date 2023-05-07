أمير قطر وملك البحرين يخطفان الأنظار بحفل تتويج الملك تشارلز (صور)
بعناق حار وابتسامات متبادلة، التقى أمير قطر تميم بن حمد ملك البحرين حمد بن عيسى خلال مراسم تتويج الملك تشارلز بلندن، ما دفع الناشطين عبر مواقع التواصل لتداول الصور والتعليق عليها.
وقال أحد المغردين، إن "المشهد بين الأمير تميم والملك حمد مفرح"، داعيا "بدوام الوفاق والوحدة بين دول الخليج"، فيما شكر آخرون الله على "لم الشمل الخليجي".
.— 🇴🇲 الــبـريــق 🇴🇲 (@AL_BAREEEQ) May 6, 2023
الملك حمد بن عيسى والشيخ تميم بن حمد حفظهما الله بالأمس في لندن أثناء تتويج الملك تشارلز.. مثل هذه الصورة تفرح كل مواطن خليجي ليدعو بدوام المحبة والوفاق والوحدة بين جميع دول الخليج وقياداته وشعوبه. 🇦🇪🇧🇭🇶🇦🇰🇼🇴🇲🇸🇦#الملك_تشارلز_الثالث
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اجمل صوره لليوم الحمدلله على لم الشمل الامير #تميم_بن_حمد و الملك #حمد_بن_عيسى في لندن🇧🇭🇶🇦❤️ pic.twitter.com/HhWlfWTtp6— 133 🤎 (@Qri133) May 5, 2023
بدورها، نشرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية صورة اللقاء والعناق الذي جمعهما على هامش المراسم.
جلالة الملك المعظم يحضر حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة تتويج جلالة الملك تشارلز الثالث ملكاً للمملكة المتحدة pic.twitter.com/vB9FM8lfDt— وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) May 5, 2023
وكانت بريطانيا احتفلت أمس السبت، بتتويج الملك تشارلز الثالث خلفا لوالدته الملكة إليزابيث الثانية، في حفل مهيب شارك فيه العديد من قادة دول العالم من بينهم قادة عرب.
المصدر: RT