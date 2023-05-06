فيديو صادم.. مقتل شاب فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي داخل الخط الأخضر

أفادت مراسلة RT مساء يوم السبت، بأن إسرائيليا أطلق النار على شاب عربي بعد عراك بينهما داخل الخط الأخضر، مما أدى إلى مقتله.

وأشارت المراسلة إلى أن مقطع فيديو وثق عملية إطلاق النار، وأن قناة "كان" العبرية ذكرت أن الجريمة وقعت إثر خلاف بين السائقين.

وقالت إن الشرطة الإسرائيلية أغلقت مدخل موشاف غان نر بعد وصول المئات من أهالي صندلة احتجاجا على مقتل الشاب ديار عمري برصاص المستوطن.

هذا، وقال المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي - لواء الشّمال، في بيان إن قوات الأمن ألقت القبض على مشتبه به وشرعت بالتحقيق في حادثة إطلاق نار باتجاه شخص بالقرب من مدخل بلدة جان نير وتم ضبط المسدّس.

وأوضح أن شابا يبلغ من العمر 19 عاما من قرية صندلة، أصيب بجروح خطيرة ونقل إلى مستشفى هعيمك في العفولة، ولاحقا تم إقرار وفاته.

إلى ذلك، تم الإعلان عن إضراب الشامل يوم الأحد في بلدة صندلة بعد مقتل الشاب ديار عمري على يد مستوطن.

المصدر: RT