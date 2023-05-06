البرلمان العربي يرحب بمبادرة الرياض وواشنطن لبدء المباحثات السودانية في جدة

أعلن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي ترحيبه بمبادرة السعودية والولايات المتحدة للمباحثات بين ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي انعقدت في مدينة جدّة.

وأعرب العسومي في بيان صحفي عن أمله في أن تكون هذه المبادرة "خطوة إيجابية على طريق الحل السياسي للأزمة السودانية، ورأب الصدع بين الطرفين، ووقف نزيف الدم، والعودة بالدولة السودانية إلى طريق الأمن والاستقرار".

كما شدّد رئيس البرلمان العربي على أن "أمن السودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي".

إلى ذلك، أشاد رئيس البرلمان العربي بالجهود البنّاءة التي تبذلها المملكة العربية السعودية مُنذ بداية الأزمة إلى جانب كافة الجهود العربية المبذولة للوقوف بجانب الشعب السوداني الشقيق والمساهمة بشكل حثيث في الحفاظ على تماسك الدولة وإجلاء الرعايا وايصال المساعدات الإنسانية.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم