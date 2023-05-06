السودان.. احتدام المعارك رغم مفاوضات طرفي النزاع في السعودية (فيديو)

شهدت الخرطوم معارك محتدمة يوم السبت على الرغم من إرسال طرفي النزاع في السودان ممثلين عنهما إلى السعودية للتفاوض حول إعلان هدنة جديدة.

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وأفاد شهود عيان من سكان العاصمة السودانية لوكالة فرانس برس بسماع دوي قصف، في ظل معاناتهم من انقطاع المياه والكهرباء ومن نقص مخزون الطعام والمال.

وشنت طائرات تابعة للجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان السبت ضربات جوية في حي الرياض بالخرطوم.

وكانت واشنطن والرياض أعلنتا في بيان مشترك ليلة السبت بدء محادثات أولية في جدة بين ممثلي الجيش وقوات الدعم، وحثتا الطرفين على الانخراط الجاد فيها حتى التوصل إلى وقف إطلاق النار وإنهاء النزاع.

وأكد الجيش السوداني أن المحادثات ستتناول تفاصيل الهدنة التي تم التوصل إليها وتجديدها أكثر من مرة لكن بدون أن يتم الالتزام بها.

المصدر: أ ف ب