السيسي يؤكد للجنة الاستخبارات بالنواب الأمريكي أهمية استئناف المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله مايك تورنر رئيس اللجنة الدائمة لشؤون الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، على أهمية استئناف المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل.

وشدد السيسي خلال اللقاء على أهمية العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفق ثوابت المرجعيات الدولية.

وأشار في هذا الصدد إلى الجهود المصرية الحثيثة التي تتم بالتوازي، لتثبيت التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وكذا مبادرات إعادة إعمار غزة.

وأوضح السيسي أن السلام العادل والشامل، من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة ورحبة في المنطقة، لصالح التنمية والازدهار لجميع الشعوب.

هذا، وصرح أحمد فهمي المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بأن اللقاء شهد نقاشا مفتوحا بين الرئيس وأعضاء الكونغرس الأمريكي، حيث تم التطرق إلى الأزمات التي يعاني منها العديد من دول المنطقة، وتهدد المقومات الأساسية للدول في حد ذاتها، بما يعرض مقدرات شعوبها لمخاطر وجودية، وينذر بمزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية للملايين من شعوب المنطقة.

وأكد الجانب الأمريكي محورية الدور الذي تقوم به مصر كركيزة للاستقرار والسلام في المنطقة، بالإضافة إلى دورها الرائد في مكافحة الإرهاب، الأمر الذي يتطلب مواصلة وتعزيز التعاون والتشاور بين القاهرة وواشنطن على جميع المستويات، لدرء المخاطر والتحديات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية