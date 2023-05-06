السيسي يطالب بضرورة وقف إطلاق النار على نحو دائم والشروع في حوار سلمي بالسودان

دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى ضرورة وقف إطلاق النار على نحو دائم في السودان والشروع في حوار سلمي يؤدي إلى استكمال المسار الانتقالي على النحو الذي يرتضيه الشعب السوداني.

وأكد الرئيس السيسي أن الحوار يجنب السودانيين المعاناة الإنسانية، ويتيح لهم المضي قدما في مسار الاستقرار والتنمية.

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وجاءت تصريحات السيسي خلال استقباله يوم السبت مايك تيرنر رئيس اللجنة الدائمة لشئون الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي رفقته وفد كبير من أعضاء اللجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وجون ديروشر القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة.

كما تناول اللقاء كذلك مستجدات القضية الفلسطينية، حيث أكد عبد الفتاح السيسي على أهمية العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفق ثوابت المرجعيات الدولية.

وأشار في هذا الصدد إلى الجهود المصرية الحثيثة التي تتم بالتوازي لتثبيت التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وكذا مبادرات إعادة إعمار غزة.

وشدد على أن السلام العادل والشامل من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة ورحبة في المنطقة، لصالح التنمية والازدهار لجميع الشعوب.

المصدر: وسائل إعلام مصرية