قبل 85 عاما أهداه 4 جمال.. ولي العهد السعودي يحضر تتويج جد الملك تشارلز (صور)

نشرت صفحة تحمل اسم الملك السعودي الراحل سعود بن عبد العزيز، صورا نادرة تعود لأكثر من 85 عاما، خلال مشاركته حين كان وليا للعهد، في حفل تنصيب الملك جورج، جد الملك البريطاني تشارلز.

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ونشر حساب الملك سعود على تويتر توثيقا لجمع يضم ولي العهد حينذاك الأمير سعود بن عبدالعزيز، وأخيه الأمير محمد بن عبدالعزيز، يرافقهما محمد طلعت حرب باشا، والدكتور مدحت شيخ الأرض، وخير الدين الزركلي، وآخرون، وهم في طريقهم لحضور تتويج الملك جورج السادس في بريطانيا عام 1938، في دلالة على العلاقات التاريخية التي تربط السعودية وبريطانيا منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

وتوجه الوفد السعودي الرفيع وعلى رأسه ولي العهد و9 مرافقين عبر قناة السويس بباخرة باتجاه لندن حيث حضروا مراسم التتويج.

وبحسب الصفحة فقد قدم الملك عبد العزيز للملك جورج، جد الملك البريطاني الحالي تشارلز، هدية من 4 جمال، كعربون صداقة، ولحفاوتهم بابنه وولي عهده الأمير سعود.

#Coronation Of George VI, 1937#تتويح الملك جورج السادس، ووصول ولي العهد الأمير سعود بن عبدالعزيز #الملك_سعود يمثل والده #الملك_عبدالعزيز وأخيه الأمير محمد بن عبدالعزيز رحمهم الله قادما من #جدة يوم الخميس ١١ صفر 1356هـ/ 16 أبريل 1937م. على ظهر السفينة الحربية البريطانية (ويستون)… pic.twitter.com/XDeP28iHTz — الملك سعود (@kingsaud) May 6, 2023

قدم #الملك_عبدالعزيز رحمه الله،هدية من أربعة جمال الى ملك بريطانيا ، كعربون صداقة ، ولحفاوتهم بإبنه وولي عهده الأمير سعود #الملك_سعود رحمه الله خلال حفل تتويج الملك جورج السادس في شهر ديسمبر ١٩٣٧ .. pic.twitter.com/OqLqVzm3QK — الملك سعود (@kingsaud) May 6, 2023

#Coronation : ولي العهدالأمير سعود #الملك_سعود وحوله الدكتور مدحت شيخ الأرض، وخير الدين الزركلي، وعبدالعزيز الرفاعي في تتويج الملك جورج السادس في لندن ١٩٣٧

رحمهم الله . pic.twitter.com/M4kIMbgwPD — الملك سعود (@kingsaud) May 6, 2023

#Coronation : #الملك_سعود والأمير محمد بن عبدالعزيز رحمهما الله في تتويج الملك جورج السادس ١٩٣٧ في لندن .. . .m.youtube.com/watch?v=3KUKZ5… pic.twitter.com/uDBRoG0fXf — الملك سعود (@kingsaud) May 6, 2023

#Coronation : ولي عهد #السعودية الأمير سعود بن عبدالعزيز #الملك_سعود ، يصل الى بريطانيا ، ومعه أخيه الأمير محمد ، في ٧/٥/١٩٣٧ لحضور تتويج الملك جورج السادس ، ومعهم تسعة من المرافقين ، الى محطة القطار ڤيكتوريا، واستقبلهم الشيخ حافظ وهبة ممثل المملكة في فولكستون عند وصولهم… pic.twitter.com/b3VJ0I05hC — الملك سعود (@kingsaud) May 6, 2023

#coronation ولي العهد الأمير سعود بن عبدالعزيز #الملك_سعود ، وأخيه الأمير محمد بن عبدالعزيز ، ومحمد طلعت حرب باشا وخلفهما د مدحت شيخ الأرض وخير الدين الزركلي والرفاعي، في #السويس#مصر ، والى طريقهم الى حضور تتويج الملك جورج السادس في بريطانيا ١٩٣٨ . رحمهم الله . pic.twitter.com/0G20bZkogM — الملك سعود (@kingsaud) May 6, 2023

#coronation Crown Prince Saud ,#King_Saud , during his visit to #Britain to attend the Coronation of King George the sixth in 1937, he was invited by Lady Judith WentWorth to visit Crabbet Arabian Stud .. which was started by her late mother Lady Ann Blunt to breed Arabian horses… pic.twitter.com/8pOVXd2vdl — الملك سعود (@kingsaud) May 6, 2023

من الجدير ذكره، أن سعود بن عبد العزيز هو الملك الثاني للملكة العربية السعودية، وهو الملك الوحيد من ملوك السعودية الذي انتهى حكمه بالعزل من قبل أفراد العائلة المالكة وليس بالوفاة.

المصدر: RT