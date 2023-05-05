الحوثيون: الجولة المقبلة ستشمل الإفراج عن 1400 أسير من الطرفين

كشف رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين عبد القادر المرتضى، عن عدد الأسرى المتفق لتبادلهم.

وأكد عبد القادر المرتضى أن الجولة المقبلة من المشاورات بشأن اتمام صفقة الأسرى من المتفق أن تشمل الإفراج عن 1400 أسير من الطرفين.

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وقال رئيس اللجنة: "لازلنا ننتظر تشكيل اللجان لبدء الزيارات للسجون من قبل الطرفين بحسب ما تم الاتفاق عليه سابقا".

وأوضح المرتضى أنه إذا تم الاتفاق على توسيع الصفقة فإن الخطوة مرحب بها من قبلنا.

وصرح بأنه كان هناك إعاقات في المراحل السابقة ونأمل هذه المرة ألا تحصل.

وبين أن الأمريكيين يعيقون السلام طوال الفترات الماضية وهم دائما في كل جولات التفاوض في ملف الأسرى من يعيق أي تقدم ويسعون لزرع العراقيل.

وفي الـ 23 من شهر رمضان الجاري تم الإفراج عن 705 من أسرى الجيش واللجان الشعبية ضمن عملية التبادل التي تم الاتفاق عليها خلال مشاورات الأردن الأخيرة.

المصدر: قناة "المسيرة" اليمنية