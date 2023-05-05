مصر.. القبض على مواطنين أجانب بسبب جنيهات وأسلحة ومخدرات

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكب أجنبي تهريب كمية من الجنيهات الذهبية بإخفائها أسفل حقائبة دون الإفصاح عنها للجمارك.

ووفقا للجمارك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من تشاد، استوقفت الجمارك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ وجود كثافات معدنية صغيرة بكميات، حيث أسفر التفتيش اليدوي عن وجود كمية من الجنيهات الذهبية بلغ عددها 78 جنيه ذهب.

كما ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، راكبا أجنبيا من أصل مصري بحوزته كمية من الشرائط الدوائية لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات، وراكبا أجنبيا من أصل مصري بحوزته بندقية وطلقات وتليسكوب يركب علي سلاح ناري.

المصدر: RT