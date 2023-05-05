الجيش المصري يجند عددا كبيرا من مواطني حلايب وشلاتين

كشفت القوات المسلحة المصرية عن جهودها في تجنيد عدد كبير من أبناء المحافظات الحدودية والمناطق النائية في مصر، حيث تعمل على إطلاق العديد من اللجان التجنيدية.

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وقامت إدارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة المصرية بدفع عدد من اللجان التجنيدية والقضائية في محافظات مطروح وشمال وجنوب سيناء وحلايب وشلاتين لتسوية المواقف التجنيدية للمواطنين من قاطني تلك المحافظات وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية في أماكن تواجدهم.

وأكد العميد محمد صبحي مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة، أن هناك توجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة بتقديم كافة سبل الدعم والتيسيرات التجنيدية لأبناء المحافظات الحدودية.

وأضاف أن القوات المسلحة تسعى إلى الوصول للمواطنين بالمحافظات الحدودية في أماكن تواجدهم، مشيرا إلى أن دور اللجنة التجنيدية في مدينة شلاتين لا يتوقف على استقبال الأوراق الخاصة بهم، ولكن يتم مساعداتهم على استكمال كافة الأوراق المطلوبة تيسيرا عليهم ، والتأكيد على وجود القوات المسلحة بجوارهم، مشيرا إلى أن يتم الانتقال من مكان لأخر لمساعدات أنباء المحافظات الحدودية للحصول على المواقف التجنيدية الخاصة بهم.

وشدد على أن اللجان التجنيدية تتم بشكل سنوي، موضحا أن هذا العام شهد إقامة لجان تجنيدية في المنطقة الغربية لخدمة أهالي وشباب سيدي البراني ومطروح وسيوة، ولجنة أخرى في محافظتي جنوب وشمال سيناء، ولجنة في مدن الشلاتين وأبورماد وحلايب.

وفي رسالة إلى كافة الشباب المقبل على التجنيد، أكد مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة أن هذه الخطوة هي بداية تعارف ودخول الشاب إلى القوات المسلحة، والتي تستمر لسنوات طويلة، للحصول على الأوراق الثبوتية من إدارة التجنيد.

وأشاد شيوخ قبائل حلايب وشلاتين بالدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة من خلال توفير كل أوجه الدعم لأبناء المدينة.

وأكد الشيخ علي أبال شيخ قبيلة اللبب أن القوات المسلحة المصرية تقوم بدور هام لتسهيل أوراق التجنيد لأبناء المنطقة، مشيدا بالعملية التنظيمية التي يتم إجراؤها.

وأوضح أنه فور تحديد موعد اللجنة التجنيدية، يقوم مكتب شؤون القبائل، بالتواصل مع كافة مشايخ قبائل الشلاتين، لإبلاغ المواطنين بموعد اللجنة التجنيدية وتجهيز كافة الأوراق المطلوبة، وهو ما يحدث مما ينعكس بشكل إيجابي في إنهاء كافة المعاملات التجنيدية في وقت وجيز للغاية لا يتعدى الساعة الواحدة لأبناء الشلاتين داخل اللجنة التجنيدية.

من جانبه قال الشيخ محمد حسن قبيلة البشارية إحدى قبائل الشلاتين، إن جميع مشايخ الشلاتين على قلب راجل واحد خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة، الذين يقدمون كل الدعم والخدمات لأهالي أبناء الشلاتين.

وأوضح الشيخ محمد حسن أن هناك إقبالا كبيرا من قبل شباب الشلاتين، على التوجه إلى اللجنة التجنيدية لإنهاء مواقفهم التجنيدية، مما يؤكد على الثقة الكبيرة بين الشباب والمواطنين وبين القوات المسلحة.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط