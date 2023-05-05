كيف رد السيسي على عامل مصري انتخبه مرتين و"طلب منه أشياء كثيرة"؟
تداولت وسائل الإعلام المصرية حوارا بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأحد العاملين الذي طلب منه الكثير من الأشياء التي يعاني بسببها.
ووجه الرئيس المصري للعامل سؤالا: أي طلبات قول؟ .. فرد العامل: "أتكلم بينى وبينك ياريس فى حاجات كتير نقصانى"، فيرد الرئيس: "عينينا الاتنين".
وتابع العامل بالقول موجها حديثه للرئيس السيسي :"نفسي أقعد معك يا ريس".. فيرد الرئيس: "اللى أنت عاوزه هنعمله لك، فتابع العامل:"والله يا ريس أنا بحبك واديتك صوتي فى الانتخابات الأولي والتانية".. فيرد الرئيس :"ده مالوش علاقة باللي هنعمله لك يا حمادة سواء انتخبت أو مانتخبتش".
وتابع الرئيس المصري قائلا: "اسمع يا حمادة أنت تنتخب أو ماتنتخبش مش دى القضية.. القضية أنك إنسان ومصري ولو فى حاجة أقدر أعملها لك هعملها"، ليرد العامل:"ربنا يبارك فيك ياريس".
المصدر: الأهرام