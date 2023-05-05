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كيف رد السيسي على عامل مصري انتخبه مرتين و"طلب منه أشياء كثيرة"؟

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كيف رد السيسي على عامل مصري انتخبه مرتين و
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تداولت وسائل الإعلام المصرية حوارا بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأحد العاملين الذي طلب منه الكثير من الأشياء التي يعاني بسببها.

ووجه الرئيس المصري للعامل سؤالا: أي طلبات قول؟ .. فرد العامل: "أتكلم بينى وبينك ياريس فى حاجات كتير نقصانى"، فيرد الرئيس: "عينينا الاتنين".

وتابع العامل بالقول موجها حديثه للرئيس السيسي :"نفسي أقعد معك يا ريس".. فيرد الرئيس: "اللى أنت عاوزه هنعمله لك، فتابع العامل:"والله يا ريس أنا بحبك واديتك صوتي فى الانتخابات الأولي والتانية"..  فيرد الرئيس :"ده مالوش علاقة باللي هنعمله لك يا حمادة سواء انتخبت أو مانتخبتش".

وتابع الرئيس المصري قائلا: "اسمع يا حمادة أنت تنتخب أو ماتنتخبش مش دى القضية.. القضية أنك إنسان ومصري ولو فى حاجة أقدر أعملها لك هعملها"، ليرد العامل:"ربنا يبارك فيك ياريس".

المصدر: الأهرام

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