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العراق.. العمليات المشتركة تعلن تصفية خلية إرهابية في كركوك

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العراق.. العمليات المشتركة تعلن تصفية خلية إرهابية في كركوك
Globallookpress
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أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، الجمعة، القضاء على خلية إرهابية وتدمير مواقعها في منطقة وادي الشاي جنوب كركوك، شمالي العراق.

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وكشفت قيادة العمليات المشتركة في بيان، تفاصيل عمليات "استهداف مقاتلات f16 لخلية إرهابية في وادي الشاي"، مشيرة إلى أنها أسفرت عن "قتل المجموعة الإرهابية وتدمير عدد من المضافات في المنطقة المذكورة".

وأضاف البيان، أن "قوة مشتركة من قاطع عمليات كركوك عثرت كذلك على 3 جثث للإرهابيين بينها جثة ما يسمى ’شرعي كركوك’ وعدد من الأعتدة المختلفة والرمانات اليدوية ومبلغ مالي".

وشددت قيادة العمليات المشتركة على أنها "ستلاحق الخلايا الإرهابية في كل مكان حتى استئصال هذه الغدة السرطانية من العراق"، مؤكدة "جهوزية قطعاتها الأمنية بمختلف صنوفها لتنفيذ ما يوكل إليها من مسؤوليات".

المصدر: RT

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