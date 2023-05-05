قوات الدعم السريع تعلن تمديد الهدنة 72 ساعة إضافية في السودان

أعلن الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع، اليوم الجمعة، تمديد الهدنة في السودان لمدة 72 ساعة إضافية، استجابة لوساطة أمريكية سعودية، من أجل فتح ممرات إنسانية.

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وفي بيان صدر صباحا، قالت قوات الدعم السريع إنه "استجابة لوساطة أمريكية سعودية، نعلن تمديد أجل الهدنة لـ 72 ساعة إضافية، من أجل فتح الممرات الإنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وتمكينهم من قضاء احتياجاتهم والوصول إلى مناطق آمنة".

وأكدت "قبولها طلب وقف إطلاق النار والالتزام به"، كما أعلنت "ترحيبها بالمبادرات المحلية والإقليمية والدولية"، وشكرت "الاتحاد الافريقي، ومنظمة الإيغاد، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، ودولة إثيوبيا، ودولة جنوب السودان، وكل الدول الشقيقة والصديقة الساعية لإيجاد حل للأوضاع الراهنة في السودان".

وجددت قوات الدعم السريع "التزامها الصارم بالهدنة الإنسانية المعلنة"، مطالبة "القوات الإنقلابية وكتائب الظل والفلول التي ظلت تهاجم مواقعنا ومعسكراتنا في إخلال واضح للهدن المعلنة، أن تعي مصلحة شعبنا الكريم وتلتزم بالهدنة".

وختمت قوات الدعم السريع بيانها بالقول: "ظلت قوات الدعم السريع تتصدى للهجوم المتكرر في ساعات سريان الهدن وهو ما يؤكد بجلاء شيمة الغدر المتلازمة للانقلابيين، وتنازع اتخاذ القرار داخل قيادة القوات الانقلابية".

المصدر: RT