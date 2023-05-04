تونس.. ختم البحث في قضية استخراج ونقل 600 ألف طن من الفوسفات المنقى بمنجم المكناسي

أفاد "مرصد رقابة" يوم الخميس، بختم البحث في قضية استخراج ونقل 600 ألف طن من الفوسفات المنقى بمنجم المكناسي في ولاية سيدي بوزيد وسط تونس.

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وقال المرصد إنه تم إعلامهم من طرف قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بقرار ختم البحث في القضية التحقيقية المتعلقة بالتجاوزات، والمخالفات القانونية وشبهات الفساد بخصوص صفقة استخراج ونقل 600 ألف طن من الفوسفات المنقى بمنجم المكناسي، بصفة أن المرصد هو القائم بالحق الشخصي في هذه القضية.

وأشار مرصد رقابة إلى أن هذه القضية هي الثانية من بين أربع قضايا متعلقة باستخراج ونقل الفوسفات موضوع الشكاية.

ووفق المصدر ذاته، فقد تقرر إحالة 10 أشخاص أمام دائرة الاتهام على الحالة التي هم عليها بعد ثبوت ارتكابهم لجريمة استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره، وبمخالفة التراتيب والمشاركة في ذلك واستعمال شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية، مع حفظ التهم في حق آخرين.

المصدر: RT