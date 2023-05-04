تبون: تصنيفات المنظمات غير الحكومية لحرية الصحافة تقوم على افتراءات

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على هامش لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، إن تصنيفات المنظمات غير الحكومية لحرية الصحافة انتقائية وتقوم على افتراءات.

وجاءت تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على هامش لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية أين أشرف، الأربعاء، على احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة بالمركز الدولي للمؤتمرات.

وأشار الرئيس، أن "التركيز على الجزائر بأنه ليس بلد حريات لا في الصحافة، ولا غير ذلك، هو افتراء على الجزائر".

وأضاف: "الجزائر لديها ثقة في أبناءها، أغلبهم، ولا نقول الكل، ثانيا، لما نرى زخم الجرائد المكتوبة الموجودة في الجزائر، لا توجد في مكان أخر ما عدا الدول الراقية".

وأوضح الرئيس تبون: "إن التصنيف الذي يجب أن نخضع إليه ونأخذه بالحسبان هو تصنيف الأمم المتحدة ومؤسساتها، أما تصنيفات أخرى، فهي تخضع إلى الجهات التي خلقت بعض المؤسسات التي تعطي أنفسها حجم دولي، وتقوم بتسييرها وتوجيهها".

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المصدر: النهار الجزائرية