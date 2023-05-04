سري.. أول وثيقة بعد عملية الاستدعاء الكبرى لجنود الجيش المصري

حصلت RT على مذكرة استدعاء الجيش المصري لجنود الاحتياط "نظرا لما تمر به البلاد على الحدود الجنوبية"، حسب مصادر مطلعة.

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وتمكنت RT من الحصول على أول وثيقة للاستدعاء تحت عنوان "سري"، والتي حصل عليها الجنود الذين تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية في ظل توتر الأوضاع على حدود مصر الجنوبية.

وأكدت مصادر لـRT أنه تم استدعاء عدد كبير من المجندين لقوة الاحتياط، حيث أن عملية الاستدعاء تتم بشكل دوري ولكن هذه المرة تم استدعاء عدد كبير من الجنود نظرا لما تمر به البلاد على الحدود الجنوبية.

وأشارت المصادر إلى أن القوات المسلحة المصرية قامت بإنشاء عدد من نقاط المراقبة الجديدة على الحدود الجنوبية، نظرا لما تمر به السودان.

وأكدت مجموعة من الأشخاص الذين حصلوا على الاستدعاء في تصريحات لـRT، أنهم أنهوا خدمتهم العسكرية منذ 3 سنوات تقريبا وتم استدعاؤهم بالفعل للقوات المسلحة دون معرفة أية تفاصيل.

المصدر: RT