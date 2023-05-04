لبنان.. صرف القاضية غادة عون من الخدمة ومهلة 15 يوما للطعن في القرار

أقر المجلس التأديبي في لبنان صرف النائبة العامة الاستئنافية القاضية غادة عون من الخدمة بعد شكاوى للتفتيش القضائي، بقرار قابل للاستئناف أمام الهيئة العليا للتأديب.

وذكرت قناة "الجديد" أن محضر المجلس التأديبي بحق القاضية غاده عون يتجاوز الـ20 صفحة ويتضمن كل المخالفات القانونية التي قامت بها، موضحة أن قرار الطرد صدر يوم أمس.

هذا وقد حضرت عون اليوم الخميس لتتبلغه مع مجموعة من المحامين الذين دخلوا إلى قصر العدل.

بدورها، أشارت إلى أن الملف، الذي يضم أكثر من 12 شكوى إلى جانب عدد من الكتب، اطلع عليه قضاة المجلس التأديبي الثلاثة، علماً أن التحقيقات سريّة والأسباب التي استند إليها قرار الفصل سريّة أيضاً، ولفتت إلى أن لدى عون مهلة 15 يوماً لاستئناف القرار الصادر بحقها أمام الهيئة العليا للتأديب وقرار طردها لا ينفذ فوراً.

المصدر: النشرة اللبنانية