الحوار الوطني المصري برعاية السيسي.. الأحزاب تتحدث لـRT عن الضمانات والشروط

عقدت في مصر أمس الأربعاء الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي، والشخصيات العامة والخبراء.

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وقال رئيس حزب صوت الشعب محمد بدران في تصريحات لـRT، إن الحزب يعطي أولوية كبيرة ورؤي وخطوات للمحاور الثلاث السياسية والمجتمعية والاقتصادية، كما أكد على أن التوازن والتكامل بين المحاور الثلاثة هو الضمانة للخروج بنتائج قوية وواقعية في إطار تحقيق التنمية في طريق الجمهورية الجديدة، كما كلف قيادات الحزب بالمركزية والمحافظات باستقبال مقترحات المواطنين والشباب لعرضها بجلسات الحوار الوطني.

وأشاد رئيس الحزب بالجلسة الاولي وافتتاحية الحوار الوطني التي شهدناها بالأمس، وأكد انه لابد وأن يستشعر المواطن نتائج الحوار بنفسه، وأنه لابد ان يقدم الحوار تغييرات ملموسة وفارقة في حياة المواطن اليومية.

وأكدت نائب رئيس الحزب ومنسق الحوار الوطني بصوت الشعب أسماء حسنين، أن مجلس الأمناء والأمانة الفنية يبذلون قصارى جهدهم في إخراج الحوار الوطني على أكمل وجه.

وأوضحت أن الحزب أطلق اليوم موقعا إلكترونيا لاستقبال كل مقترحات المواطنين لتقديمها بملف المقترحات بجلسات الحوار الوطني القادمة، وأهم الملفات التي يهتم بها المحور المجتمعي وحقوق الإنسان والمحور السياسي.

من جانبه، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ياسر الهضيبي، في تصريحات لـRT، إنه لابد من تحديد الأولويات في المشروعات التنموية والقومية وإعاده النظر فيها، مشيرا إلى أنه لابد من الاهتمام بالتصنيع والصناعة لأنها الحل الوحيد لتوفير العملات الاجنبية.

وأوضح أنه يجب دعم الأحزاب للقيام بدورها كحلقه وصل فاعلة بين المواطن والدولة، وإخلاء سبيل جميع المحبوسين على ذمة قضايا الرأي السياسي فقط دون من ينتمون لأهل الشر.

ويرى الحزب العربي الديمقراطي الناصري أن الوطن في أزمة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وبالتالي كان من الضروري وجود حوار وطني تشارك فيه كل فئات الشعب والأهم هو مشاركة المعارضين لقرارات الحكومة.

وتابع الحزب في تصريحات لـRT أنه: "تحرك كجزء من الحركة المدنية الديمقراطية كتعبير عن المعارضه، وطلبنا ضمانات لنجاح الحوار الوطني أبسطها الإفراج عن محبوسي الرأي وإعطاء الحرية للأحزاب للعمل الجماهيري ورفع الحذر عن المواقع والتوقف عن إصدار القرارات في موضوعات سوف يناقشها الحوار الوطني".

ونوه الحزب إلى أنه لم تتحقق الضمانات الكافية المتفق عليها مع الجهة الداعية للحوار، ورغم ذلك رأت الحركة المدنية المشاركه في الحوار بدراسات موثقة من متخصصين تضع حلول وبدائل للأزمات والمشاكل في المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك لأن الوطن يحتاج إلى حلول أخرى غير التي تعمل عليها الحكومة.

وقال الحزب: "نرى أن المطلوب في هذا الحوار وجلساته حلول لمشاكل المواطن المصري لأبسط متطلبات الحياة والذي يريد مسكنا هو وأسرته ودخل يعينه على الغلاء ويوفر كرامة العيش ورعاية صحية له ولأبنائه، ويأمن على مستقبله وقبل هذا أن يستطيع أن يقول نعم أو لا دون أن يتعرض للحبس أو الضرر، وإن لم يخرج الحوار بقرارات لحلول تنفيذية ببرنامج زمني ومتابعة جادة لهذا، أصبح الحوار دون جدوى".

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم