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الجزائر.. تسجيل هزة أرضية بولاية بومرداس

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الجزائر.. تسجيل هزة أرضية بولاية بومرداس
Legion-Media
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ذكرت وسائل إعلام جزائرية أن هزة أرضية بقوة 2.9 درجة على مقياس ريختر، ضربت مساء اليوم الأربعاء، ولاية بومرداس في الشمال المركزي للجزائر بـ 3 كلم شمال، وذلك الساعة الـ 19 و06 دقائق.

وحسب بيان المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية، فإن الهزة الأرضية بلغت شدتها 2.9 درجة على مقياس ريختر.

وأوضح المصدر نفسه، أن مركز الهزة حدد بـ 3 كلم شمال منطقة زموري بولاية بومرداس.

يذكر أن ولاية بومرداس شهدت زلزالا مدمرا في 21 مايو 2003، بشدة 6.8 درجة على سلم ريختر، تسبب في مقتل وإصابة نحو 13 ألف شخص وتضرر وانهيار أكثر من ألف مبنى.

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المصدر: النهار الجزائرية 

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