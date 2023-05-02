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الرياض تصدر بيانا بشأن اقتحام الملحقية الثقافية السعودية في السودان

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الرياض تصدر بيانا بشأن اقتحام الملحقية الثقافية السعودية في السودان
Gettyimages.ru
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أعلنت وزارة الخارجية السعودية تعرض مبنى الملحقية الثقافية السعودية في السودان لاقتحام من قبل مجموعة مسلحة.

وقالت الوزارة في بيان إن المجموعة قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات، والاستيلاء على بعض ممتلكات الملحقية، وتعطيل أنظمة وخوادم الملحقية.

وأكدت الوزارة أن السعودية "تستنكر بأشد العبارات اقتحام مبنى الملحقية الثقافية في الخرطوم"، داعية إلى "احترام حرمة البعثات الدبلوماسية، ومعاقبة الجناة".

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وطالبت الوزارة بتوفير الحماية اللازمة للدبلوماسيين والمقيمين وللمدنيين السودانيين.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية إجلاء 5629 شخصا ينتمون لـ 102 جنسية من السودان، منذ بدء الأزمة هناك. 

المصدر: RT

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